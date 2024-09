A Cervia il raduno degli artiglieri | una giornata all’insegna della tradizione e dell’innovazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Molto partecipato, ieri al Sito 15 di(in provincia di Ravenna) ilcontroaerei, che ha visto la partecipazione di personale in servizio e incongedo. La, iniziata con la solenne cerimonia dell’alzabandiera e proseguita con ladeposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e con la letturapreghiera dell’artigliere controaerei, ha rappresentato l’occasione per celebrare non solo la storia e le tradizionispecialità, ma anche la sua evoluzione tecnologica.