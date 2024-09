Salis si schiera con gli scafisti e Soumahoro vede razzisti ovunque

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) I gemelli del gol colpiscono ancora. Una coppia di guru inossidabili, i Souma, in grado di regalare perle di banalità oltre ogni limite. La nuova frontiera della sinistra italiana, demagogica, immigrazionista e in lotta perenne con gli italiani. Soprattutto con quelli onesti che, grazie al proprio lavoro, sono riusciti a realizzarsi. I social, per entrambi, sono una vetrina importante. Utilizzati con continuità dalla coppia delle meraviglie che Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno regalato al nostro Paese. Partiamo dalla donna che vorrebbe abolire il carcere (per non doverci più tornare, penseranno i maligni). «Ieri si è svolta a Crotone la terza udienza del processo contro Maysoon Majidi – scrive l'eurodeputato sulla propria pagina Facebook - Incoraggiante l'ampia mobilitazione solidale a sostegno dell'attivista curda, occorre intensificarla sino alla sua liberazione.