Massimo Bagnato intervista al concorrente di Tale e Quale Show 2024 | Imitare i colossi della musica sarà una bella prova Maurizio Costanzo grande talent scout con me non ha avuto paura di rischiare

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024)è uno dei concorrenti di “”, al via da venerdì 20 settembre su Raiuno. Il comico di “Zelig” e “Bar Stella” è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva.aldi “” Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videoto in esclusiva. Parlando di questa esperienza,ha dichiarato: “Mi ha convinto ad essere qui la mia famiglia, i miei genitori in particolare, che mi considerano un cantante. Da telespettatore seguivo già il programma. Non pensavo di essere un cantante con le connotazioni vocali e il phisique du role adatto per questo programma. Mi sto affidando ai coach ma anche alle bravissime truccatrici”.