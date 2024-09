Lutto per Serena Rossi la commovente dedica | Lasci un grande vuoto nella nostra famiglia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinper. L’attrice partenopea dice addio allo zio Luciano, a cui era legatissima, scomparso nei giorni scorsi. “Era un uomo semplice (nel senso più elevato), pieno di valori, fatto di ironia (quella proprio tipica napoletana), di amore” scrive su una foto in bianco e nero che li ritrae insieme sorridenti, con accanto il piccolo Diego, figlio dell’attrice. “Quante risate insieme e quanta dignità, fino alla fine.un, ma in realtà sei sempre con noi”. In sottofondo ‘Allora sì’, ilbrano di Pino Daniele. L'articoloper, la: “un” proviene da Anteprima24.it.