La quinta giornata Gubbio e Ternana aprono il turno L’Entella tenta l’allungo in vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)stasera ladi campionato. Nel girone B non c’è più nessuno a punteggio pieno dopo che la Virtus Entella è stata costretta al primo pareggio stagionale contro il Carpi. I liguri di Gallo sfideranno la Pianese (domenica, ore 18.30) in trasferta. L’altra capolista a dieci punti, il Pescara è di scena nel posticipo (lunedì alle 20,30) con il Perugia di Formisano: la formazione di Baldini vincendo in rimonta nel recupero contro la Pianese ha raggiunto inalimentando l’entusiasmo della piazza. Una squadra che ha cominciato molto bene la stagione è la Vis Pesaro, capace di vincere già tre partite su quattro: buon avvio per Roberto Stellone. I marchigiani saranno impegnati nell’altro match clou della, sempre in casa, stasera contro la, reduce al secondo successo stagionale.