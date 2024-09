Ininfluente e senza poteri esecutivi | quella di Gentiloni fu una vittoria di Pirro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ammettiamo che ci sembra tutto piuttosto strano. Perché se a sinistra pensano davvero che la nomina di Raffaele Fitto a commissario europeo e vicepresidente esecutivo rappresenti una diminutio del ruolo dell'Italia, beh, è proprio il caso di dire: «Toglietegli il vino». Che Roma sia uscita sconfitta dalla partita delle nomine comunitarie, come vuole la vulgata dell'opposizione e dei suoi giornali (che, per carità, ci sta in quel gioco delle parti che è la politica), pare una ricostruzione fantasiosa. «diper Meloni», titolava ieri Repubblica, con malcelato (e forzato) compiacimento. Certo, i portafogli più pesanti – Industria, Economia e Concorrenza (più transizione ecologica) – se li sono accaparrati Francia, Lettonia e Spagna.