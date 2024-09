Il governo all’attacco | La Regione ha 600 milioni Spieghi come li ha spesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) "In quest’ultimo decennio l’Emilia-Romagna ha avuto assegnati dai Governi di Roma 594.567.679 euro soltanto per la lotta contro il dissesto idrogeologico. Ma cosa è stato fatto?". In queste parole del ministro Nello Musumeci c’è tutto lo scontro amministrativo e politico tra ildi centrodestra e laEmilia-Romagna di centrosinistra. Dove tra due mesi si vota per rinnovarne la guida. Una tensione latente da tempo, rinfocolata ieri con il ping pong a distanza tra il ministro della Protezione civile e la presidente facente funzione, Irene Priolo. "È stato fatto tutto il possibile", ha detto Priolo, ieri chiamata anche dal presidente Sergio Mattarella che le ha espresso "vicinanza in un momento difficile, con un grazie ai soccorritori". Musumeci invece non si è detto d’accordo con la presidente.