Festa per i Madrigalisti di Magliano Un raggio di luce da mezzo secolo Concerto per un giorno speciale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Cinquanta anni sono un traguardo estremamente importante, sicuramente da festeggiare. E così, in un clima solenne e di, idifesteggiano il loro primodi storia. L’appuntamento è domani sera nella chiesa della Santissima Annunzia, a. Isono nati appunto nel 1974 e da allora svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Il repertorio va dal canto gregoriano alla musica sacra contemporanea, passando con particolare attenzione filologica attraverso il XVI. Trenta componenti, ovvero 10 soprani, 10 contralti, 5 tenori, 5 bassi: sono questi alcuni dei numeri che caratterizzano il coro che è motivo di vanto per l’intera provincia di Grosseto.