C’erano una volta i fantastici anni ‘80 Viaggio nella Firenze della musica

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Le discoteche sono andate scomparendo: adesso ci sono 34 locali, sedici in meno rispetto al passato. Colpacrisi economica ma anchediversa fruizione. E poi resta il nodo turismo su cuiha puntato tutto a discapito del divertimento. E invece il capoluogo toscano era la “città più internazionale europea” al pari di Barcellona, Londra e Berlino. Unnel passato guardando al futuro con l’intervento di Bruno Casini, primo manager dei Litfiba e anima dello storico Banana Moon. Ancora oggi si occupa di comunicazione e promozione culturale. E ha dato vita l’associazione Hottanta Remix per mettere in piedi un archivio dedicato agliOttanta fiorentini.