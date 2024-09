Arrampicata sportiva Nicolò Sartirana in semifinale del boulder a Praga in Coppa del Mondo fuori gli altri azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Prima delle tre giornate didel2024 diin quel didedicata al. Un solo italiano è riuscito ad essere promosso in, ossia. Il 20enne lombardo si è piazzato tredicesimo nelle qualificazioni con il punteggio complessivo di 3T4z 8 10, raggiungendo per tre volte il top della parete. Il migliore è stato il giapponese Sorato Anraku con lo score di 4T5z 11 14, issatosi ben quattro volte al top. Eliminato invece Filip Schenk, che non è riuscito ad andare oltre ad una magra 39ma posizione con 1T4z 7 15. Al femminile invece primeggia nelle qualificazioni la britannica Erin McNeice (5T5z 10 8) in coabitazione con la statunitense Natalia Grossman (5T5z 7 6). Estromesse dallale azzurre Giulia Medici (2T3z 5 6) 25ma, Laura Rogora (1T4z 6 20) 29ma, Giorgia Tesio (2T4z 7 13) 33ma.