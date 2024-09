Zaytsev a Monza | Felice di essere qui sarà la mia ultima stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Sono davverodiqui in questo club per dare il mio contributo. Darò tutto per godermi questo palazzetto e la miain Superlega". È una delle frasi pronunciate da Ivannel corso della presentazione da parte del Vero Volley. L’ex opposto prima e schiacciatore poi della Lube, 36 anni il prossimo 2 ottobre, si è accasato nella società lombarda, lasciando dunque il beach, anche se la presidentessa Alessandra Marzari ha lasciato intendere che l’accordo potrebbe nonvalido per tutta la. E lo stesso "zar" con quelle parole ha fatto capire che sulla spiaggia comunque ci tornerà presto. A 10 giorni dal via al campionato e a ridosso del weekend che a Firenze assegnerà la Supercoppa,è priva di Juantorena, altro illustre "vecchietto" ed ex compagno dinel 2022 quando Civitanova ha vinto l’ultimo scudetto.