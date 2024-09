Salerno per San Matteo riapre un tratto del Corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperto domani venerdì 20 settembre il primodelVittorio Emanuele ristrutturato compreso tra le vie Martiri Salernitani e Diaz. I lavori di manutenzione e riqualificazione delprincipale stanno restituendo alla città una delle passeggiate più amate. Il Comune diha deciso di riaprire ilalla vigilia della Festa di Sannonostante che le avverse condizioni meteo di queste ultime giornate abbiano impedito il completamento dell’arredo urbano (ad esempio l’installazione delle panchine) e di alcune rifiniture. La prossima settimana si provvederà al completamento integrale dei lavori come da progetto. Per intanto si lavora intensamente per completare i lavori del secondo lotto (Via Diaz- Via Principati) entro l’inaugurazione di Luci d’Artista.