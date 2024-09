Pensa te Grande Fratello perché Jessica Morlacchi ha sempre il fazzoletto nel reggiseno

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 19 settembre 2024), cantante e bassista, divenuta celebre nel 2001 come voce del gruppo Gazosa, ha condiviso un problema personale nella casa del. Durante il reality,ha parlato delle difficoltà incontrate dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica, e non solo una volta. “Da quando ho rifatto il naso, non riesco a respirare e devoportare con me un”, ha confessato. Un accessorio che, per non dimenticare, tiene persino nel. La rivelazione è emersa quando Shaila Gatta, ex velina e anche lei concorrente del reality, ha chiesto aavesseuncon sé. Laha spiegato che tutto è iniziato dopo l’operazione estetica al naso: “Lo uso, da quando ho fatto il naso”, ha detto, riferendosi alla difficoltà respiratoria che l’accompagna da allora.