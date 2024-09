Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è ripetuto il prodigio della liquefazione deldi San. Alle ore 10.01 l’arcivescovo didon Mimmo Battaglia ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo che ildel Santo patrono, contenuto nell’ampolla appena presa dalla cassaforte che la custodisce, è. L’annuncio è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione di Saned è stato accolto dall’applauso dei tanti fedeli presenti nel Duomo. MANFREDI: AIUTARE I TANTI CHE HANNO BISOGNO “Cosa chiedo a San? Sicuramente di proteggere la città, di guardare alle tante sofferenze ma anche di darci l’opportunità di crescere e di creare condizioni migliori di vita per tutti”. Così il sindaco di, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per la festa di San, in attesa delavvenuto questa mattina.