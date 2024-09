Milano Fashion Week 2024 la prima sfilata live immersiva al mondo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come qualsiasi ambito della nostra vita, anche ildella moda è in rapida trasformazione grazie alle nuove tecnologie, dall’ideazione delle collezioni fino all’esperienza di acquisto dei nostri capi e accessori preferiti. Ecco come le innovazioni tecnologiche, tra realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale e stampa 3D, stanno ridefinendo i confini della creatività, dell’interazione con i brand e della sostenibilità, a partire dallarealizzata da Etro con Apple Vision Pro. Ladi Etro allacon Vision Pro, laalIl 18 settembre, durante la, Etro ha sorpreso il pubblico con unache ha segnato un punto di svolta per il settore moda, introducendo la tecnologia di Apple Vision Pro.