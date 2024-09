Laver Cup 2024 | da domani a Berlino la settima edizione del torneo-esibizione Europa-Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) All’atto pratico è e rimane sempre la sfida tra teame team Resto del, in buona sostanza ha sempre i crismi delmutuato dalla Ryder Cup, in un nome è laCup. Giunge allaun evento che nacque dalle menti del clan di Roger Federer e ora, senza più lo svizzero in campo, sta cercando di trovare una direzione. Per adesso l’ha trovata a, in quella Uber Arena che, quanto a sport ed eventi musicali, ne ha vissuti tanti, anzi tantissimi. Sarà la quarta sede europea dopo i passaggi a Praga, Ginevra e Londra, mentre l’anno prossimo si tornerà negli States, a San Francisco. Questo pur se Federer stesso ha aperto alla possibilità di esplorare altri luoghi, non solo il continente nordamericano, dal momento che si parla die non di USA-Canada.