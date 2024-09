Il mercato dell’auto a picco ad agosto -165% rispetto allo stesso mese del 2023

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA: “L’incertezza che aleggia intorno al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità posti dall’UE non aiuta certo a mantenere un buon ritmo di rinnovo del parco auto in questi mesi, generando disorientamento nei consumatori” Torino. Secondo i dati diffusi oggi da ACEA, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito1 adle immatricolazioni di autovetture ammontano ad appena 755.717 unità, il 16,5% in menoad. Nei primi otto mesi del 2024, i volumi immatricolati raggiungono 8.661.401 unità, in rialzo dell’1,7%periodo dell’anno precedente. «Ad2024, ileuropeoriporta un calo a doppia cifra (-16,5%) – afferma Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA.