Il Bologna in Champions League 60 anni dopo | sfoglia l’inserto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – L’inno dellariecheggia al Dall’Ara: il sogno è diventato realtà. I rossoblù si preparano a vivere la massima competizione europea e la febbre in città è già alle stelle, mentre i tifosi fremono per non perdersi nemmeno un match tra casa e trasferta. La magia che si respira a, la passione per la squadra rossoblù e tanto altro è raccontato in ‘Il Sogno’, il nostro magazine di 128 pagine uscito ieri in edicola in allegato al quotidiano e che da oggi è possibilere in digitale in formato pdf.Le sfide del, gli avversari, gli stadi, i top player che affronteranno i rossoblù: all’interno dello speciale c’è tutto per non farsi trovare impreparati a un appuntamento che la città e la tifoseria aspettavano da sessant’