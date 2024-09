Probabili formazioni Monza-Bologna quinta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ledi, match valido per ladel campionato di. Tre punti in quattro partite per entrambe, a fronte di una sconfitta e tre pareggi: manca ancora la vittoria sia ai brianzoli, alla seconda partita in casa di fila, che ai felsinei, che giocano nuovamente in trasferta. Chi riuscirà ad avere la meglio allo U-Power Stadium? La partita inizierà alle ore 15 di domenica 22 settembre e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Alessandro Nesta e Vincenzo Italiano.– Ancora Pedro Pereira dal 1?, Ciurria non è al meglio. In avanti il trio è ormai solito: Djuric supportato da Maldini e Caprari, ma reclama spazio anche Dany Mota.– Beukema e Casale favoriti su Lucumì e sull’acciaccato Erlic.