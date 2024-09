L’Italia piange l’eroe del Mondiale del 1990 Toto Schillaci

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-18 11:12:35, che salì alla ribalta nelspingendoalle semifinali della Coppa del Mondo, è morto. Aveva 59 anni. Il siciliano era relativamente sconosciuto fuori dal, ma è diventato una figuraper le sue esultanze da capogiro dopo ognuno dei suoi sei gol, quando gli Azzurri raggiunsero le semifinali in casa prima di perdere contro l'Argentina.è stato trasportato d'urgenza in ospedale per un problema cardiaco nel fine settimana e la sua morte è stata annunciata questa mattina. L'attaccante iniziò la sua carriera nel Messina, concludendo la stagione 1988-89 come capocannoniere della Serie B, impresa che gli valse il passaggio alla Juventus.