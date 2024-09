La grande storia di Bruce Springsteen | Elvis mi ha cambiato la vita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Per laoccasione, quella sera Doug e Adele acconsentirono a cherestasse sveglio fino a tardi a guardare la televisione., con una camicia di velluto e un gilet a strisce dorate, fu una vera e propria folgorazione:in seguito raccontera? piu? volte come gli si aprirono gli occhi per la prima volta, prefigurando quella che avrebbe scelto come futura strada. “In un attimo di luce, accecante come un universo che da?a un miliardo di stelle, ecco materializzarsi la speranza, il sesso, il ritmo, l’entusiasmo, le possibilita?, un diverso modo di guardare, di percepire, di pensare, di vedere il tuo corpo, di pettinarti i capelli, di vestirti, di muoverti e di vivere. Una nuova gioiosa rivendicazione, una sfida, una via di fuga da questo mondo di morti viventi, da questa cittadina-bara in cui ero sepolto insieme a tutti i miei cari.