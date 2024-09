Il giorno più nero del campo sfinito | il fiele delle opposizioni su Fitto è la prova non possono governare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Due sconfitte in due giorni: 16 e 17 settembre 2024, segnatevi le date dei due giorni più neri della sinistra. La nomina di Raffaelecome vicecommissario esecutivo dopo due anni di litanie contro il governo Meloni “isolato” in Europa è stata un cazzotto allo stomaco. Ilprecedente, l’antimelonismo ossessivo riceveva una doccia gelata dal premier britannico Starmer, laburista, che dichiarava di prendere a modello il protocollo Albania per contenere l’immigrazione. L’uno-due ha annientato leche oscillano tra isteria e contraddizioni fin dalle prime reazioni dialla nomina del vicecommissario italiano. Unalargo trasformatosi in un”, dilaniato e “straziato” dalla nomina, un successo italiano, un successo strategico. Non la vedono così da quelle parti.