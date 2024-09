Focus ESG – Episodio 36

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le sfide da affrontare richiedono risorse sempre più importanti. Per fare scelte corrette la conoscenza è essenziale. Avere dati di qualità e analisi precise è il grande valore aggiunto per i decisori sia pubblici sia privati, per valutare, validare e rivedere le scelte. Per soddisfare questa necessità è nato il partenariato pubblico privato GRINS, che vede coinvolte 14 Università, 1000 ricercatori, 3 centri ricerca (Centro Studi Tagliacarne, CMCC, EIEF, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) e ANIA, CINECA, CRIF, Exprivia, IntesaSanpaolo, Poste Italiane, Leithà, Prometeia. L’obiettivo è generare un ecosistema digitale al servizio della collettività. Un sistema strategico anche nel lungo periodo perché permetterà una gestione delle risorse più mirata e redditizia.