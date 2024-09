Covid settembre porterà risposte? Causa legale e Commissione cosa attendono i familiari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo tempi di duro lavoro si aspettaper avere i preziosi frutti. La vendemmia è infatti l’atteso momento in cui i grappoli maturi vengono raccolti e trasportati in cantina per iniziare il processo di vinificazione che trasformerà il mosto in vino. Avremo gli stessi frutti ed otterremo leattese anche per la gestione politica della pandemia dopo quattro anni? Vedremo. Noi continuiamo a cercare di non far perdere la memoria. Per questo vi ricordo cheè sicuramente un mese importante. Il giorno 18 laparlamentare sulla gestione delfinalmente aprirà i lavori dopo un ostruzionismo di chi non dovrebbe averlo.