Al Milan piace anche Tudor per l’eventuale post-Fonseca Sportmediaset

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A pochi giorni dal derby contro l’Inter, il futuro del tecnico delPauloè in bilico. Ieri è arrivata la prima sconfitta in Champions League in casa contro il Liverpool, 3-1 per i Reds. C’ètra i nomi che potrebbero sostituireTra i nomi papabili per un possibile sostituto del portoghese c’è Edin Terzic, ex Borussia Dortmund. MaIgorè in lizza.scrive a questo proposito: Uno dei profili preferiti da Zlatan Ibrahimovic è Igor, che si è lasciato malamente con la Lazio al termine della scorsa stagione. Tutti colpevoli dell’inizio di stagione del(Gazzetta) Scrive così la Gazzetta dello Sport a proposito di-Liverpool 1-3 prima partita dei rossoneri nella Champions League extra-large. Poteva andare peggio, poteva finire tanto a poco.