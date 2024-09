Vaccinazione antinfluenzale 2024 | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Larappresenta ogni anno una delle principali misure di prevenzione contro l’influenza stagionale, una malattia respiratoria altamente contagiosa che colpisce milioni di persone. Ilnon fa eccezione, sopratconsiderando l’aumento dei casi di influenza già registrato a settembre e la coesistenza del Covid-19, che richiede ancora maggiore attenzione. Vediamo in dettaglio le informazioni principali su quando vaccinarsi, a chi è raccomandata lae le modalità di accesso. Chi dovrebbe vaccinarsi Crediti: Freepik – VelvetMagLaè raccomandata per diverse categorie della popolazione, in particolare per le persone più vulnerabili a sviluppare complicanze.