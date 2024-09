Un posto al sole | Viola muore? Lo spoiler di Ilenia Lazzarin – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 17 settembre 2024) Unal, quale sarà il destino di? Arrivano le parole dell’attricesui social –Unalcontinua ad essere una delle soap più guardate della televisione italiana, un vero e proprio appuntamento imperdibile per milioni e milioni di telespettatori in tutto il paese. Con la sua longevità UPAS ha fatto affezionare diverse generazioni ai suoi personaggi, pur presentando sempre trame nuove e innovative. Quale futuro perdi Unal? Parla l’attricee tutto non è come in realtà sembra (Credits: screenshot Rai Play) – cityrumors.