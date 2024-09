I bambini di oggi sono idioti non sanno fare niente | l’ultimo affondo di Paolo Crepet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Genitori cercasi per asciugare i capelli deia scuola. È stato molto letto un articolo apparso su Orizzontescuola.it dove è stato riportato il tweet di un genitore tedesco dove la direzione di un istituto scolastico chiedeva disponibilità ai genitori degli alunni per andare una volta a settimana per asciugare i capelli dei figli esausti e sudati dopo l’ora di educazione motoria. Lo spunto, come raccontano su Orizzontescuola, è stato discusso durante il Festival della Comunicazione dallo psichiatra. “Idi. Nonperché non devono”, ha sentenziato il celebre medico dai colorati maglioni durante le apparizioni tv.ha poi rievocato la sua infanzia, dove i bimbi erano più autonomi e si gestivano da soli i piccoli ostacoli del quotidiano.