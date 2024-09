Grande Fratello prima puntata | presentati 12 concorrenti confermata la squalifica per Lino Giuliano Beatrice Luzzi esordisce come opinionista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024) Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social. Il primo appuntamento serale della nuova edizione delha avuto inizio con la presentazione del nuovo loft. La Casa, infatti, ha lasciato dopo 24 anni Cinecittà e si è spostata fuori dalla Capitale, presso gli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma Nord. A varcare la Porta Rossa ed inaugurare la nuova Casa, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, che hanno conosciuto il successo negli anni ’90 con Non è La Rai. Difatti, partecipano al realityunico concorrente e sono state denominate, appunto, le NonèlaRai.