Ciclismo Roglic | Dopo la caduta al Tour ho pensato di smettere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 - Nel, quando c'è una, il confine tra sfortuna ed errori propri è spesso labile: se poi gli incidenti sono frequenti, l'ago della bilancia comincia a pendere verso il secondo ambito al punto da mettere tutto in discussione anche se si è un corridore tra i più forti della propria era. Proprio la forza consiste anche nel non nascondere le proprie debolezze, come fatto da Primoz, che ha confessato alla tv slovena Nedelo i pensieri neri che avevano attraversato la sua testail ritiro dalde France 2024.