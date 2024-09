Calcio | morto Ernesto Alicicco storico medico sportivo della Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Se ne è andato stamattina, che avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre, ha fatto partesocietà giallorossa per ben 23 anni, dal 1978 al 2001, ed era quindi presente in entrambi gli scudetti conquistati dalla squadra capitolina. Dopo una laurea in Farmacia ae una in Medicina a Siena, onizia la sua carriera dialla Lazio col professor Renato Ziaco, poi nel ’78 la chiamatacon Renato Anzalone al suo ultimo anno di presidenza, come ‘responsabile dei servizi sanitari’. Con Viola il primo scudetto, poi uno scampolodi Sensi e dal 2002 al 2005 l’incarico didel Brescia, allenato da Carlo Mazzone e con Roberto Baggio in campo.SportFace.