Street Fighter – Sfida Finale i protagonisti del film cult 30 anni dopo l’uscita nelle sale | che fine hanno fatto?

(Di lunedì 16 settembre 2024) La serie di picchiaduro Capcom “” è sicuramente una delle più iconiche della storia dei videogame e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i videogiocatori dell’epoca. Questo vero e proprio fenomenourale è sfociato, nel 1994, in una pellicola cinematografica molto discussa ma certamente memorabile per tutti i fan della saga. Scopriamo insieme chi erano gli attori del cast del“. Jean-Claude Van Damme, conosciuto anche come “I Muscoli di Bruxelles” o “JCVD“, è più che una semplice icona del cinema d’azione e delle arti marziali. Nato in Belgio nel 1960, Van Damme ha iniziato la sua carriera cinematografica a metà degli’80, guadagnandosi una reputazione per le sue straordinarie abilità marziali e il suo fisico più che imponente.