Rimini il tecnico Buscè in conferenza | Se avete visto Nesta Maldini e Shevchenko…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024)a caccia di riscatto in Toscana. I ragazzi di mister, un solo punto nelle prime tre gare di campionato, sono di scena, per il posticipo del lunedì sera allo stadio “Porta Elisa” di Lucca. “Non eravamo dei fenomeni dopo le due partite di Coppa Italia vinte e dopo la buona gara di Carpi, e non siamo degli stupidi, degli scappati di casa adesso dopo le sconfitte con Virtus Entella e Pescara“, ha dichiarato ildelAntonioprima della gara contro la Lucchese. “Bisogna avere veramente un giudizio molto equilibrato nel parlare di calcio e nel vedere le partite. Poi se qui, Stam, Shevchenko forse mi sono perso qualcosa. La piazza è esigente, lo so, ma bisogna stare con i piedi per terra, tutti. C’è troppa negatività intorno alla squadra e non va bene.