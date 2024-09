Partite IVA come funziona il concordato per il periodo 2018-2023

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Iltra ile ilha visto significative riforme fiscali in Italia, con l’obiettivo di semplificare la gestione delleIva e supportare le piccole imprese attraverso diverse agevolazioni e regimi fiscali favorevoli. L’Italia,molti altri paesi europei, ha affrontato negli ultimi anni una crescente richiesta di revisione delle regole fiscali per sostenere leIVA e le piccole imprese. Con la crescente digitalizzazione e la flessibilità del mercato del lavoro, un numero sempre maggiore di cittadini italiani ha scelto di aprire una partita Iva per gestire la propria attività professionale in modo autonomo. Tuttavia, i costi fiscali e le difficoltà amministrative hanno spesso ostacolato lo sviluppo di queste attività, rendendo necessario l’intervento del Governo.