L’indiscutibile responsabilità politica del dissesto del comune di Mondragone

(Di lunedì 16 settembre 2024). Erano anni che l’AMBC denunciava la situazione di grave illiquidità dell’Ente, una sovrastima dell’attivo, la presenza di scompensi e di troppi crediti di dubbia esigibilità, l’assoluta incapacità di riscuotere tasse e tributi, l’incapacità di restituire annualmente le anticipazioni di cassa, l’assenza di qualsiasi tentativo di ridurre la spesa corrente, per non parlare della sottovalutazione delle poste passive e degli sprechi che aumentavano sempre più. E denunciavamo l’assenza del necessario presidio politico (con la mancata nomina di un assessore al bilancio), qualche incapacità tecnica di troppo e la mancata discontinuità (sempre lo stesso, da troppi anni, ad occuparsi dei conti), unitamente a qualche incomprensibile scelta organizzativa (tipo: i tributi posti in capo ad un vigile urbano e per giunta eternamente ed illegittimamente ad interim).