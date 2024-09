Fonseca | Non posso dimenticare che abbiamo il derby alla prossima partita di Serie A

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Domani inizia la (nuova) Champions League e il Milan si prepara ad ospitare il Liverpool. Appuntamento a domani alle 21:00 a San Siro.viglia però la consueta conferenza stampa predell’allenatore del rossonero, Paulo: «Corti a centrocampo? No, no,giovani come Zeroli e Vos» Avrà impatto sulla tifoseria ladi domani? «Sì, il sostegno dei tifosi è importante per noi. Come lo è stato per noi prima e durante il Venezia. Domani sarà lo stesso:bisogno di sentire l’amore dei nostri tifosi». Cosa ha portato la vittoria col Venezia? «Le vittorie portano sempre fiducia, ma sarà unadiversa. È importante aver vinto col Venezia. Stiamo crescendo». Che Liverpool si aspetta? «Per me è una delle squadre più forti d’Europa, con le individualità che conosciamo. Dobbiamo essere difensivamente perfetti per vincere questa