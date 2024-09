Beautiful anticipazioni italiane | Hope sempre più attratta da Thomas

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024)Logan appariràpiù in difficoltà durante i prossimi episodi di. La ragazza, infatti, come svelano ledella soap opera di Canale 5, sarà tormentata dai sentimenti che sta iniziando a provare perForrester. Ricordiamo che, di recente,ha allontanato il giovane stilista dall'azienda di famiglia dopo che lui ha fatto credere a suo padre Ridge che Brooke avesse contattato i servizi sociali per separare Douglas da lui. Dopo aver scoperto la macchinazione di, la Logan ha deciso di troncare i loro rapporti e ha continuato ad occuparsi della sua linea di abiti da sola.