Torino Tragedia sfiorata durante il Salone dell’Auto | 12 feriti

(Di domenica 15 settembre 2024) Momenti di terroreil. Una Lancia Delta ha perso il controllo ed è finita sulla folla che stava dietro le transenne di piazza San Carlo, all’altezza di via San Teresa, in centro a. Dodici le persone ferite, tutte lievi. Cinque sono però state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre le altre sono state assistite sul posto dai sanitari. In base ad una prima ricostruzione,la parata di mezzogiorno, il conducente di una delle auto impegnate nella sfilata avrebbe sbagliato manovra, perdendo il controllo della vettura e urtando a bassa velocità le transenne del circuito in piazza San Carlo. “Sono 12 le persone del pubblico coinvolte, di cui uno spettatore ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Mauriziano”, si legge nella nota diffusa dall’organizzazione deldi