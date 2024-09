Ragazzi morti asfissiati Emporio cinese bruciato conti bancari al setaccio Spunta l’ombra dei debiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) e Nicola Palma Quattro episodi troppo ravvicinati nel tempo per non alimentare i sospetti su una diretta connessione e per non inquadrare i frame in un’unica sequenza dal finale tragico. Prima le minacce con coltello in pugno al quarantanovenne L. Y. nella notte tra mercoledì e giovedì: "Dammi 20mila euro o vi ammazzo", la frase in sintesi che la vittima si è sentita ripetere dall’applicazione vocale usata dallo sconosciuto per tradurre il messaggio in lingua mandarina. Poi la stessa richiesta di soldi rivolta alla moglie quarantottenne Z. H. la mattina dopo, seguita in serata dalla denuncia per tentata estorsione aggravata contro ignoti ai carabinieri della stazione Duomo. E infine l’incendio dello showroom intestato al figlio della coppia, il ventiseienne L. J., costato la vita ai fratelli Liu Yinjie e Dong Yindan di 17 e 18 anni, e al designer ventiquattrenne Pan An.