Moda italiana in crisi l’allarme di Confartigianato | persi 18 miliardi in 6 mesi

(Di domenica 15 settembre 2024) Laattraversa unaa più livelli: prima il report dell’Istat sulla produzione industriale che ha mostrato come a luglio il settore tessile-abbigliamento abbia ceduto il -18% in termini di produzione a causa del calo negli acquisti. Poi, durissimo, die l’appello del presidente Marco Granelli al ministro delle Imprese Adolfo Urso che “ha denunciato la gravità della situazione che investe soprattutto le piccole imprese e ha sollecitato una serie di interventi per scongiurare il tracollo del settore e il rischio di perdere una delle componenti più importanti del patrimonio manifatturiero made in Italy”. I numeri dellaOltre al tessile soffre anche il settore calzaturiero: il 2024 segna infatti un calo nel fatturato (-9,1%) e nell’export (sceso dell’8,5% in valore e del 6,8% in quantità nei primi 5).