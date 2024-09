Cagliari-Napoli come vederla oggi in tv? Canale orario e diretta streaming Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024)vederein tv, partita valida per la quarta giornata della? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo il ko alla prima contro il Verona, la squadra di Conte sembra aver trovato la quadra e insegue la terza vittoria consecutiva. Non si prospetta però un impegno facile su un campo ostico e in un ambiente caldo, specialmente contro ildi Nicola che si difende bene. Il fischio d’inizio in Sardegna è in programma alle ore 18:00 di domenica 15 settembre.E TV – La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Dazn.in tv?SportFace.