Ucraina maxi-scambio di prigionieri | il ritorno a casa dei russi catturati a Kursk

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Mosca e Kiev hanno scambiato 103di guerra ciascuno in un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti, un raro momento di coordinamento tra le due parti in guerra mentre laa avanza nell'orientale. In queste immagini i filmati diffusi dal Ministero della Difesa di Mosca che mostrano il personale militare russo su un autobus che attraversa una località non rivelata. Irilasciati nellosono statidurante l'incursionenella regione di, ha detto Mosca, mentre alcuni degli ucraini liberati eranoda quando Mosca ha sequestrato l'impianto siderurgico Azovstal nel maggio 2022. «Altri 103 soldati sono stati restituiti all'dalla prigionia russa», ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra i liberati ci sono 82 soldati semplici e sergenti e 21 ufficiali, precisato il presidente ucraino.