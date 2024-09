Roma | Donna denunciata per permesso disabili falsificato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Scoperta in flagrante dagli agenti della Polizia Locale Unadi 68 anni è stataper aver utilizzato unpercontraffatto. Gli agenti l’hanno sorpresa mentre parcheggiava in viale Mazzini esponendo il contrassegno. Controllo in viale Mazzini Durante i consueti controlli sulle soste irregolari nella zona di viale Mazzini, gli agenti del I Gruppo Prati hanno notato un veicolo con unesposto sul cruscotto. Insospettiti, hanno verificato la validità del documento. Scoperta della contraffazione Non trovando riscontri sulla data di scadenza nella banca dati, i poliziotti hanno chiesto alla conducente di mostrare il. Hanno così rilevato alcune irregolarità non visibili dall’esterno del veicolo.