Pesaro | auto si ribalta dopo l’incidente

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Grave incidente stradale oggi ain via Gagarin, vicino allo Spazio Conad: a seguito dello scontro tra due vettura una delle, una Nissan Qashqai, si èta, finendo la sua corsa con le ruote all’aria. Lo scontro, molto violento, è avvenuto vicino alla rontonda: l’altra vettura coinvolta era una Lancia Ypsilon. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco ed ambulanza, che hanno soccorso i conducenti i quali non sembrerebbero riportare gravi danni o feriti.sono rimasti sul posto per un controllo da parte del personale sanitario, senza necessità di essere trasferiti in ospedale. Sono in corso i rilievi della polizia locale per accertare quanto accaduto e comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.