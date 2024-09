Stadio Maradona in vendita? Manfredi | Nessuna offerta ricevuta valuteremo quando arriverà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Sindacorisponde a De Laurentiis sull’acquisto delloe apre alla cessione dell’impianto di Fuorigrotta. Il sindaco di Napoli, Gaetano, risponde alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sull’acquisto dello. Il presidente del Napoli aveva annunciato l’intenzione di acquisire l’impianto di Fuorigrotta per ristrutturarlo in vista degli Europei 2032. Intervistato dal TGR,ha chiarito la posizione del Comune: “Non abbiamo mai ricevuto un’ci sarà un’che segue le norme che oggi sono in vigore – a cui tutti si devono attenere perché parliamo di un bene pubblico –le opportunità” Il sindaco sottolinea l’importanza del rispetto delle normative vigenti, trattandosi di un bene pubblico.