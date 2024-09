Emmy Awards 2024 cosa c' è da sapere sulla cerimonia di premiazione e dove vederla

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ormai siamo agli sgoccioli: mancano infatti pochissimi giorni ai Primetime. La 76esima edizione dei premi più prestigiosi della tv americana segue di nove mesi la precedente, tenutasi a gennaioa causa dello sciopero degli attori. Ecco tutto quello che c’è dadi. Quando eDal Peacock Theater di Los Angeles, in esclusiva su Sky e NOW la diretta della grande notte dei premi al meglio della TV americana: ladi consegna dei 76esimi Primetimeverrà trasmessa su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 settembre (dalle 2.00 di mattina italiane, col pre-show che inizierà già un’ora prima). I conduttori La conduzione della serata è affidata a Eugene e Dan Levy, padre e figlio protagonisti del celebre show Schitt’s Creek.