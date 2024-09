Desideri è il nuovo singolo di Nick Eyes

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da venerdì 13 settembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildiper LaPOP. “” è un brano dalle sonorità pop che raccoglie frammenti di vita che fanno bene, il sottofondo di chi ha capito cosa gli mancava e ha deciso di smettere di scappare da sé stesso. La canzone è un racconto sincero tra metafore di coppia. Spiega l’artista a proposito del brano: “è quel viaggio che ancora non hai fatto, sono i chilometri di incomprensioni in una coppia che finiscono con una cena al tuo ristorante preferito”. Biografia Nicola Fogliarini, in arte, è un cantautore friulano classe 1995, proveniente da Majano in provincia Udine. Il primo approccio con la musica arriva a 11 anni quando si innamora della batteria che gli regalarono i suoi, col passare del tempo capì che più che amore era una semplice cotta.