Damiano va da solo | tutti quelli che l' hanno fatto prima di lui

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un progetto solista in uscita il 27 settembre intitolato Everywhere. Che sia un singolo o un album, quel che è certo e chedei Maneskin ha intrapreso una nuova carriera. La voce girava da tempo, adesso c'è una certezza che in ogni caso non significa in alcun modo la fine della band. Che il frontman di un gruppo voglia sperimentare altre strade è una consuetudine consolidata da decenni. I fan dei Maneskin temono il peggio, ma non sarà così perché la band romana ha una tale dimensione di successo internazionale da non rendere plausibile l'ipotesi di uno scioglimento. Detto questo,dimolti altri vocalist si sono presi una pausa dal gruppo Nel 1985, quasi quaranta anni fa, Mick Jagger pubblicava a nome suo, senza i Rolling Stones, l'album She's the boss.