Caro vita anche a scuola Fondazione Libellula distribuisce 150 kit scolastici a famiglie fragili

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – Non è un momento facile per lemilanesi. Alle condizioni diin netto peggioramento a causa del, dell’inflazione e dell’aumento del costo di mutui e affitti, si aggiungel’aumento delle spese relative all’anno scolastico: come certificato dai dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, si è registrato un incremento medio del 6,6% dei prezzi rispetto allo scorso anno. Alla spesa per il corredo scolastico, che si avvicina ai 650 euro per ogni alunno, va sommato il costo dei libri di testo, con una media di quasi 600 euro (+18%) rispetto all’anno precedente. Una mano tesa verso chi non ce la fa è arrivata in questi giorni da, primo network di aziende unite contro la violenza sulle donne, che ha l'obiettivo di promuovere cultura contro la discriminazione di genere.