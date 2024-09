Bar Carlino scalda i microfoni Casini e Masotti i primi ospiti | Sempre a fianco del Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) I riflettori di Bar, il ‘bar sport’ del nostro quotidiano, si stanno per accendere: la prima diretta, che potrete seguire sul nostro sito on line, su Twitch, su tutti i nostri canali social e sul canale 88 del digitale terrestre, infatti, sarà mercoledì prossimo dalle 17 alle 18. Il parterre degliche parteciperanno al salotto cittadino allestito nella cornice di ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, è già stato svelato quasi del tutto. Ad accompagnare i rossoblù prima dell’esordio in Champions al Dall’Ara contro lo Shakhtar Donetsk, nella prima puntata, saranno il senatore Pier Ferdinandoe lo scrittore e blogger degli umarells Danilo. Due personaggi, oltre che tifosi del, strettamente connessi con il territorio. Due cittadini che potranno raccontare delle Due Torri e della loro passione calcistica.